Germania: oggi la giornata di test per i sistemi di allarme in caso di catastrofi (2)

- Per esempio, gli spettatori di “Ard” leggeranno: “Annuncio ufficiale di pericolo. Oggi è la giornata di allerta 2023. Non vi è pericolo per la popolazione e non vi è necessità di agire”. Sul proprio canale radio, “Ard” trasmetterà questo messaggio: “Interrompiamo le notizie per un annuncio ufficiale di pericolo. Sentirete un avvertimento di prova per la giornata di allerta nazionale del 2023. Non vi è pericolo per la popolazione e non vi è necessità di agire”. I messaggi di allarme preformulati dalle autorità verranno letti alla radio, trasmessi sui siti web dei mezzi di informazione e appariranno come notifiche sui telefoni cellulari. (Geb)