Russia: Torrembini (Gim Unimpresa), non penso che Italia confischerà auto dei cittadini russi

- Le autorità italiane "non confischeranno" auto e oggetti personali di cittadini della Russia. E' l'opinione espressa al quotidiano russo "Izvestija" dal presidente Gim Unimpresa, associazione degli imprenditori italiani in Russia, Vittorio Torrembini, commentando la decisione della Commissione europea di vietare l'import di auto e prodotti per uso personale dalla Russia nei Paesi europei. "Non escludo che alcuni Paesi seguiranno questo regolamento in modo rigoroso, ma l'Italia sicuramente non lo farà", ha osservato Torrembini. (Rum)