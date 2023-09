Roma: Di Cola (Cgil), Gualtieri venga in piazza con noi 7 ottobre e scelga da che parte stare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia differenziata, le risorse per le politiche sociali e quelle attive per il lavoro: sono i tre temi fondamentali alla base della manifestazione del 7 ottobre che si terrà a Roma e chiamerà a raccolta, insieme alla Cgil, 150 organizzazioni sindacali e associazioni da tutta Europa. Per quell'occasione "il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, venga in piazza con noi e scelga da che parte stare. Se non viene ha fatto una scelta. Ma siamo in un momento in cui non si può più tentennare e bisogna decidere. C'è una piazza che chiede attenzione ed è una piazza che è contro le politiche di questo governo. Il sindaco scelga, il tempo è scaduto". Lo ha detto il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, interpellato da "Agenzia Nova". "Per questo autunno, ci aspettiamo che dopo mesi e mesi di sofferenza che hanno coinvolto la città, come il resto del Paese, finalmente a Roma e nel Lazio sia il governo nazionale, sia i governi territoriali, prendano dei provvedimenti per aiutare le persone che stanno in difficoltà", ha aggiunto. (segue) (Rer)