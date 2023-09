Iran-Iraq: Teheran riconosce l’impegno di Baghdad nell’attuazione dell’accordo di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran riconosce l’impegno e gli sforzi dell’Iraq per attuare l’accordo di sicurezza concluso alla fine di agosto, per il disarmo e il trasferimento dei gruppi curdi di opposizione al governo di Teheran lontano dal confine tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, durante la conferenza stampa congiunta tenuta ieri a Teheran al termine dell’incontro con l’omologo iracheno, Fuad Hussein, come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. L’Iraq, ha aggiunto Amirabdollahian, “ha fornito informazioni soddisfacenti riguardo l’attuazione dell’accordo di sicurezza”, aggiungendo che i gruppi curdi di opposizione alla Repubblica islamica sono stati già trasferiti all’interno del territorio iracheno. A tal proposito, Hussein ha ribadito che l’Iraq non permetterà ad alcun gruppo armato di minacciare la sicurezza dell’Iran e degli altri Paesi vicini. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale in vari settori, in particolare nella gestione delle risorse idriche condivise e nella salvaguardia dell’ambiente. Hussein, da parte sua, ha elogiato la decisione delle autorità iraniane di aumentare la quota di acqua destinata all’Iraq attraverso la diga sul fiume Karun, nella provincia del Khuzestan, auspicando una decisione analoga riguardo quella sul fiume Sirwan, nel Kurdistan iraniano. (Irb)