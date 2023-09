Regno Unito: governo richiede mille edifici prefabbricati per sostituire aule a rischio crollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta cercando di ordinare quasi mille edifici prefabbricati da utilizzare come aule per le scuole in Inghilterra realizzate con calcestruzzo fatiscente e quindi a rischio crollo. Secondo quanto appreso dal quotidiano "The Times", il ministero dell'Istruzione ha emesso due bandi di gara, del valore di decine di milioni di sterline, per appalti didattici già pronti per sostituire le aule che sono state messe fuori servizio dal calcestruzzo armato aerato autoclavato (Raac). Secondo il quotidiano, i contratti stabiliscono che gli edifici temporanei potrebbero essere necessari fino al 2027, il che "sottolinea la portata della sfida che il governo deve affrontare". (Rel)