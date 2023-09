Mafie: Dia, operano sempre più sul web e nel metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare la criminalità organizzata è necessario "aumentare le capacità di penetrazione del metaverso, delle comunicazioni criptate e in generale del web (sia la rete internet che il dark web) e in altri settori del mondo digitale meno conosciuti, perché le mafie sono capaci di rigenerarsi continuamente ed hanno a loro disposizione tecnologie e tecnici di altissima specializzazione. Per rimanere al passo dei tempi, cercando di essere magari un passo avanti a loro, poiché esse operano sempre più sul web e nel metaverso". È quanto si legge nell'ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia). (Rin)