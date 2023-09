Regno Unito: Starmer valuta accoglienza migranti dall'Ue in cambio del rimpatrio arrivi nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista Keir Starmer sta valutando la possibilità di prendere una quota di richiedenti asilo che raggiungono l'Europa come parte di un accordo in cui l'Ue "riprenderebbe" i richiedenti asilo che sono entrati illegalmente nel Regno Unito dopo aver attraversato la Manica. Sono questi i piani del Labour per affrontare l'immigrazione se il Partito dovesse vincere le prossime elezioni generali. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", importanti esponenti del Partito laborista ritengono che il Regno Unito riuscirà probabilmente a ottenere un accordo sui rimpatri, consentendogli di deportare i migranti della Manica solo se Londra accetterà di condividere il peso dei richiedenti asilo che raggiungono il continente. Starmer ha inoltre affermato che il suo Partito non continuerà il piano dei conservatori di vietare ai migranti illegali arrivati attraverso il Canale la Manica di richiedere asilo in Regno Unito. (Rel)