Imprese: Alphabet licenzia centinaia di addetti alle assunzioni globali

- Alphabet, società madre di Google, ha annunciato ieri il licenziamento di centinaia di dipendenti del suo team di assunzioni globali, un ulteriore segnale del processo di rallentamento delle assunzioni da parte del colosso del web. "Per proseguire il nostro importante lavoro teso ad assicurare una operatività efficiente, abbiamo assunto la difficile decisione di ridurre il nostro team di assunzioni", ha confermato Google in una nota. L'azienda ha aggiunto che sosterrà i dipendenti licenziati durante un "periodo di transizione", e che continuerà a investire in "talenti ingegneristici e tecnici di alto livello" riducendo al contempo in misura "significativa" le assunzioni complessive. (Was)