Malesia: Anwar, governo farà tutto il possibile per recuperare fondi 1Mdb (2)

- L'estradizione dell'ex banchiere di Goldman Sachs Roger Ng Chong Hwa, al centro dello scandalo del fondo sovrano malesiano 1Mdb, è oggetto di un braccio di ferro tra Kuala Lumpur e Washington. Il governo del primo ministro Anwar Ibrahim preme per assicurarsi quanto prima la custodia dell'ex banchiere. Dietro quella che il sito d'informazione "Channel News Asia" descrive come la prima "disputa diplomatica" di basso profilo tra il governo Anwar e gli Stati Uniti, ci sarebbe anche la volontà di Kuala Lumpur di riportare Goldman Sachs al tavolo negoziale, e rivedere il controverso accordo raggiunto dalla Malesia col colosso bancario a luglio 2020. L'accordo prevede un pagamento immediato di 2,5 miliardi di dollari da parte della banca, e un ulteriore pagamento di 1,4 miliardi di dollari, non ancora effettuato, a titolo di risarcimento per l'appropriazione del denaro del fondo sovrano. (segue) (Fim)