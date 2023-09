Malesia: Anwar, governo farà tutto il possibile per recuperare fondi 1Mdb (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ng, un cittadino malesiano, è stato estradato negli Usa a maggio 2019 nell'ambito di un accordo speciale tra i governi dei due Paesi; il banchiere è stato condannato a 10 anni di reclusione ad aprile dello scorso anno per lo scandalo dell'appropriazione indebita multimiliardaria di cui è protagonista l'ex primo ministro malesiano Najb Razak. Nonostante la condanna, Ng è tuttora libero su cauzione negli Stati Uniti, e dovrebbe iniziare a scontare la pena soltanto questo mese. A luglio, però, il governo malesiano ha chiesto formalmente alle autorità Usa di riprendere in consegna il banchiere: una richiesta cui i procuratori statunitensi starebbero resistendo, pare per le conoscenze riservate di Ng merito a precedenti accordi tra il finanziere latitante Low Taek Jho, a sua volta coinvolto nello scandalo, e alti dirigenti di Goldman Sachs. Kuala Lumpur intenderebbe far leva proprio su questo punto per negoziare un accordo più vantaggioso col colosso finanziario statunitense. (Fim)