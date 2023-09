Giappone-Cina: Tokyo valuta misure di sicurezza per i suoi atleti in vista dei Giochi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando l'adozione di misure tese a garantire la sicurezza degli atleti del Paese in vista dei Giochi asiatici che si terranno ad Hangzhou, in Cina, dal 23 settembre all'8 ottobre. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico giapponese, Yasuhiro Yamashita, riferendosi alle tensioni in atto tra le due maggiori potenze asiatiche a seguito dell'avvio delle operazioni di scarico nell'Oceano Pacifico delle acque di Fukushima. "A seconda della situazione, manterremo una comunicazione appropriata (con gli atleti) per evitare ogni rischio", ha dichiarato il funzionario, precisando che al momento il Comitato olimpico non ha adottato alcun provvedimento specifico. Il Giappone parteciperà ai Giochi asiatici con una delegazione di 1.100 atleti. (Git)