Siria: attacco attribuito a Israele contro postazioni militari governative a Hama (3)

- Lo scorso 28 agosto, l’aviazione militare israeliana aveva lanciato un attacco contro la pista dell’aeroporto internazionale di Aleppo, rimasto fuori servizio per ore. Inoltre, due missili israeliani avevano colpito i depositi di armi dell’aeroporto militare di Nayrab. Secondo Sohr, l’attacco di ieri sera, se fosse davvero attribuito a Israele, sarebbe il 28esimo sferrato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) in territorio siriano dall’inizio del 2023. Di tali operazioni, 20 sono bombardamenti dell’aviazione, mentre 7 sono attacchi missilistici da terra. In tutto, questi attacchi avrebbero ucciso 64 militari delle Forze armate siriane e 34 civili. (Res)