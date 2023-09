Giordania: re Abdallah II parte per gli Usa per partecipare all’Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdallah II, è partito ieri per gli Stati Uniti, dove, a New York, prenderà parte alla 78esima sessione dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Lo si apprende dall’emittente televisiva statale “Al Mamlaka”. A margine della riunione, prevista per la prossima settimana, Abdallah II terrà una serie di incontri con i capi di Stato e di governo di diversi Paesi. Nel suo viaggio negli Usa, il sovrano giordano è accompagnato dalla regina Rania e dal principe ereditario, Hussein bin Abdallah. In sua assenza, il principe Faisal bin al Hussein ha prestato giuramento come viceré, alla presenza del Consiglio dei ministri. (Res)