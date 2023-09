Cina-Giappone: Pechino sollecita a rafforzare il dialogo dopo il rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sollecita il Giappone a rafforzare il dialogo e alimentare relazioni costruttive e stabili tra i due Paesi, dopo il rimpasto di governo decretato ieri dal primo ministro giapponese Fumio Kishida, che ha comportato anche un avvicendamento al vertice del ministero degli Esteri. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, aggiungendo che lo sviluppo delle relazioni bilaterali è "nell'interesse comune di entrambi i Paesi e della regione". La portavoce ha avvertito che i rapporti tra Pechino e Tokyo restano complicati, specie dopo l'avvio da parte del Giappone del processo di scarico delle acque di Fukushima nell'Oceano Pacifico, cui la Cina ha risposto bloccando la totalità delle importazioni ittiche dal Giappone. La funzionaria cinese ha ribadito inoltre i timori di Pechino per le posizioni assunte da Tokyo in merito alla questione taiwanese: il nuovo ministro della Difesa del Giappone, Minoru Kihara, è membro di primo piano di un gruppo bipartisan per la promozione delle relazioni con l'isola. (segue) (Cip)