Aerospazio: prevista cooperazione tra Emirati, Bahrein e Regno Unito nell’innovazione tecnologica

- Importanti aziende di Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Regno Unito sono sul punto di avviare una cooperazione per sviluppare tecnologie avanziate nel settore aerospaziale, al fine di contribuire agli sforzi per far fronte alle catastrofi naturali e ridurre le emissioni di gas serra. Lo si apprende dal quotidiano emiratino “The National”. La compagnia emiratina AzurX, con sede a Dubai e specializzata in investimenti e consulenze, sta già collaborando con l’AstroAGency scozzese, per creare un “ponte spaziale” tra il Regno Unito e gli Stati del Golfo. Entrambe hanno ricevuto un premio di 75.000 sterline dall’Agenzia spaziale del Regno Unito, che promuove i partenariati con altri Paesi attraverso il suo Fondo bilaterale internazionale. “Gli Emirati hanno uno dei programmi spaziali in più rapida crescita al mondo, mentre il programma spaziale del Bahrain si sta sviluppando rapidamente", ha dichiarato Anna Hazlett, fondatrice di AzurX, che ha aggiunto: “Questa collaborazione internazionale offre un'opportunità alle aziende spaziali britanniche di entrare e offrire servizi nella regione del Golfo, creando nel contempo solidi legami internazionali a livello commerciale e degli investimenti per gli anni a venire”. AzurX, quindi, sosterrà le compagnie emiratine e bahreinite a stabilire legami con aziende con sede nel Regno Unito, in modo da instaurare collaborazioni su progetti aerospaziali. (Res)