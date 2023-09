Filippine-Usa: al via preparativi per potenziamento base navale vicina a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Filippine hanno intrapreso la pianificazione dei lavori di potenziamento e ammodernamento della Base navale Camilo Osias, sita nella provincia filippina settentrionale di Cagayan, non lontano da Taiwan. Le Filippine hanno chiesto l'assistenza degli Usa per riparare un molo di attracco e una pista di decollo nel complesso della base, uno dei quattro siti militari nel Paese cui le forze armate statunitensi possono accedere sulla base dei nuovi accordi difensivi sottoscritti da Washington e Manila all'inizio di quest'anno. Ufficiali dei due Paesi guidati dal comandante della Flotta Usa dell'Indo-Pacifico John Aquilino e dal capo delle forze armate delle Filippine, tenente generale Romeo Brawner Jr., hanno ispezionato i siti delle future opere infrastrutturali nella giornata di ieri. "Non stiamo solo valutando come operare assieme più efficacemente, ma anche le operazioni che condurremo in futuro", ha dichiarato Brawner. Gli Stati Uniti hanno già stanziato 100 milioni di dollari per l'ammodernamento di siti militari nelle Filippine, in un contesto di crescenti tensioni con la Cina nel Mar Cinese Meridionale. (Fim)