Turchia-Ue: Ankara respinge conclusioni del rapporto approvato ieri dal Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha respinto le conclusioni del rapporto approvato ieri dal Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati per l’adesione di Ankara all’Unione europea (Ue). Lo si apprende dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il rapporto, che invita “Ue e Turchia a uscire dallo stallo attuale e a trovare un quadro parallelo e realistico per portare avanti le loro relazioni”, è stato approvato ieri dal Parlamento europeo con 434 voti favorevoli, 18 contrari e 152 astensioni. “Il rapporto, pieno di accuse ingiuste e pregiudizi fondati sulla disinformazione portata avanti dai circoli anti-turchi, è un riflesso del consueto approccio superficiale e non strategico del Parlamento europeo, sia nelle sue relazioni con il nostro Paese, sia sul futuro dell’Ue”, si legge in una dichiarazione rilasciata ieri dal ministero degli Esteri turco. “Purtroppo, il rapporto dimostra anche quanto i membri del Parlamento europeo siano prigionieri della politica populista e quanto siano lontani dallo sviluppare un approccio strategico corretto nei confonti sia dell’Ue, sia della nostra regione”, si aggiunge nella dichiarazione. Un riferimento alle osservazioni, contenute nel rapporto approvato ieri, riguardo la necessità che la Turchia compia ulteriori passi avanti verso il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, separando, di contro, i negoziati per l’adesione di Ankara dalla ratifica, da parte del Parlamento turco, dell’accesso della Svezia alla Nato. Quanto alle osservazioni del Parlamento europeo riguardo la situazione nell’Egeo, nel Mediterraneo orientale e a Cipro (dove la Turchia accusa la Grecia di aver militarizzato le isole antistanti alla sua costa e di condurre una politica marittima aggressiva, anche a Cipro nord), secondo il ministero degli Esteri turco “riflettono le prospettive faziose di alcuni gruppi e sono avulse dalla realtà storica e dal diritto”, ragion per cui per Ankara “non hanno alcuna validità”. La Turchia, viceversa, “potrebbe rendere l’Ue una potenza mondiale di fronte alle sfide attuali, come quelle sulla sicurezza, sull’energia, sul cambiamento climatico e sulle difficoltà economiche”. (Tua)