Vietnam: giornalista indipendente scarcerato con 18 mesi di anticipo

- Le autorità del Vietnam hanno scarcerato con 18 mesi di anticipo il giornalista indipendente e attivista per i diritti civili Mai Phan Loi. Lo hanno riferito familiari dell'uomo a "Radio Free Asia". Loi è stato liberato domenica, in concomitanza con la recente visita ad Hanoi del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, culminata nell'elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico. Loi, presidente del Consiglio scientifico del Centro di istruzione e comunicazione comunitaria, era stato arrestato a giugno 2021 e condannato a 45 mesi di reclusione con l'accusa di "evasione fiscale": i procuratori lo avevano accusato di aver celato fondi per quasi 83mila dollari che la sua organizzazione aveva ricevuto da donatori stranieri. Il rapporto sui diritti umani stilato dal dipartimento di Stato Usa lo scorso anno citava espressamente Loi e tre attivisti arrestati dalle autorità vietnamite, paventando che le loro condanne fossero espedienti tesi a limitare la libertà di parola nel Paese. (Fim)