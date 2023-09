© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al momento non ha in programma un bilaterale a New York con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la prossima settimana. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)