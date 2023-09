© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al comunicato stampa emesso in data odierna avente ad oggetto "Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra il 4 e l’8 settembre 2023", si comunica che il numero di azioni proprie detenute da Eni S.p.A. è pari a numero 95.884.439 e non pari a numero 65.336.689. E' quanto si legge in una nota del gruppo.(Com)