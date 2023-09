Usa: Casa Bianca, repubblicani hanno sprecato un anno ad indagare su Biden senza trovare prove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Congresso hanno “sprecato un intero anno” ad indagare sul presidente Joe Biden, senza trovare alcuna prova a sostegno delle accuse avanzate nei suoi confronti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Non hanno trovato alcuna prova, come confermato dagli stessi repubblicani alla Camera, perché il presidente non ha fatto nulla di sbagliato: questi attacchi sono ridicoli”, ha detto, aggiungendo che il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, sta portando avanti un “teatrino politico, perché ha ceduto alle pressioni e alle minacce dei conservatori”. (Was)