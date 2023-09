Sudan: Usa condannano attacchi aerei, preoccupati per alto numero di civili morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione al recente incremento di attacchi aerei in Sudan, soprattutto nelle aree del Darfur e nella capitale, Khartoum, che hanno causato la morte di un grande numero di civili. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha condannato l’attacco organizzato dalle Forze armate del Sudan (Saf) a Khartoum, il 10 settembre scorso, a seguito del quale hanno perso la vita 43 persone, oltre ai bombardamenti che hanno colpito la città di Nyala il 23 agosto. “Entrambe le parti coinvolte nel conflitto sono responsabili di atti di violenza che hanno portato morte e distruzione in tutto il Paese: chiediamo nuovamente il rispetto delle norme umanitarie internazionali, con particolare attenzione alla tutela dei civili”, ha detto il portavoce del dipartimento, Matthew Miller. (Was)