Usa: Biden su impeachment, repubblicani vogliono bloccare il governo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato il recente annuncio del presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, il quale ha affermato di aver chiesto l’avvio di una procedura di impeachment nei suoi confronti. Parlando ad un evento elettorale in Virginia, Biden ha affermato che i repubblicani alla Camera vogliono “bloccare il governo”, facendo leva sull’approvazione della legge di bilancio. “Vogliono mettermi in stato di accusa da sempre, ma ora vogliono farlo per bloccare il governo”, ha detto. (Was)