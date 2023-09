Russia-Corea del Nord: Washington minaccia nuove sanzioni dopo il vertice Putin-Kim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti osserveranno con attenzione gli sviluppi del vertice di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, e "non esiteranno a imporre sanzioni" se lo riterranno necessario. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. "E' certamente preoccupante vedere Kim Jong-un impegnarsi a fornire sostegno pieno e incondizionato a quella che la Russia definisce una lotta sacra a difesa dei suoi interessi di sicurezza, il che ovviamente non è affatto quanto sta facendo in riferimento alla guerra in Ucraina", ha detto il portavoce. Miller ha aggiunto che Washington continuerà a vigilare per cogliere segnali di eventuali flussi di armi e munizioni dalla Corea del Nord alla Russia o in direzione opposta; il funzionario ha anche criticato Putin per aver espresso la volontà di Mosca di prestare assistenza al programma spaziale della Corea del Nord, che "viola le medesime risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu votate dalla stessa Russia". (Was)