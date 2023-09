Malesia: Anwar, governo farà tutto il possibile per recuperare fondi 1Mdb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha alzato i toni dello scontro tra Kuala Lumpur e la banca d'investimento Goldman Sachs in merito ai termini di un accordo per il risarcimento dei danni finanziari causati al Paese dallo scandalo dei miliardi sottratti al fondo sovrano 1Mdb. Intervenuto all'Asia Summit organizzato ieri a Singapore dal think tank Milken Institute, Anwar ha affermato che la Malesia "non è una repubblica delle banane che possa essere saccheggiata e abbandonata", e ha avvertito che il suo governo intende fare tutto il possibile per recuperare i miliardi di dollari di fondi pubblici sottratti durante il governo dell'ex premier Najib Razak. Il capo del governo ha sollecitato Goldman Sachs a non andare allo scontro con Kuala Lumpur, e ad accettare invece di rinegoziare l'accordo raggiunto con i precedenti esecutivi."Non si può semplicemente dire che la questione è chiusa perché così a stabilito il mio predecessore", ha detto Anwar. "Perché non possiamo continuare a confrontarci e discutere? Abbiamo la nostra posizione; vogliamo ci sia restituito un po' più di denaro", ha affermato il primo ministro malesiano. (segue) (Fim)