Roma: dopo 4 giorni ancora sotto attacco siti web cultura, pirati chiedono 90 mila euro

- Per il quarto giorno consecutivo la piattaforma e tutti i siti internet di Roma Capitale gestiti da Zetema Progetto Cultura sono “off line”. Sta così funzionando il ricatto messo a segno da un gruppo di pirati informatici che avrebbero chiesto, secondo quanto apprende “Agenzia Nova” da fonti investigative, tre o forse 4 bit-coin per fornire i codici e sbloccare tutti i siti. Si tratterebbe, quindi, di una forma di “riscatto” per una richiesta di soldi che si aggirerebbe tra i 75mila e i 90mila euro. Da domenica i siti gestiti da Zetema non funzionano e, tra questi, anche quelli predisposti alla vendita dei biglietti on line per accedere ai circa 20 musei capitolini. “Questo non significa che i musei non possono essere visitati – fanno sapere da Zetema – ma che i biglietti devono essere acquistati al botteghino e non on line”. (segue) (Rer)