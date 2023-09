Roma: dopo 4 giorni ancora sotto attacco siti web cultura, pirati chiedono 90 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque il personale si sarebbe accorto del problema lunedì mattina denunciando l’accaduto agli investigatori della polizia postale. Del resto, che fosse un attacco informatico c’erano pochi dubbi. La richiesta del “riscatto” per far ripartire il sistema, comparso al monitor dell’amministratore del sistema, lo rendeva palese. Il tipo di azione intrapresa dai pirati informatici è di tipo Ransomwere. Il virus scansiona i dati e li crittografa rendendoli accessibili soltanto con l’attivazione di un codice. Per avere quel codice, i pirati hanno chiesto i bit-coin di riscatto minacciando di cancellare il contenuto dell’archivio, se il pagamento non avvenisse entro una data indicata. Data che al momento non è nota. (segue) (Rer)