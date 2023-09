Roma: Atac, tecnici intervenuti per fermo scala mobile in stazione Metro A San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di un guasto che ha interessato i gradini, provocato dalla rottura della catena di trasmissione, una scala mobile presso la stazione di San Giovanni si è fermata in sicurezza, grazie all’intervento delle protezioni presenti nell'impianto, senza conseguenze per gli utenti. I tecnici sono intervenuti immediatamente. La scala sarà sottoposta alle necessarie attività manutentive propedeutiche al ripristino". Lo si legge in una nota di Atac. (Com)