Brasile: governo conferma primo caso di virus del mosaico in piantagione di cacao

- Il governo del Brasile ha confermato la contaminazione di alcune piante di cacao in una piantagione nel sud dello stato di Bahia con Virus del mosaico moderato del cacao (Cammv). In una nota, il ministero dell'Agricoltura riferisce di aver avviato il monitoraggio del caso e adottando misure preventive per controllarne la diffusione. "Abbiamo identificato il virus Cammv in Brasile e stiamo adottando tutte le misure necessarie per proteggere la produzione di cacao del Paese e garantire che la sicurezza alimentare e la sostenibilità della coltivazione nazionale del cacao non siano compromesse" riferisce nel comunicato il responsabile della divisione prevenzione e Sorveglianza del ministero, Giuliana Alexandre. Il governo ribadisce che manterrà informata la popolazione sull'andamento di questa situazione: "con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, siamo fiduciosi che supereremo questa sfida e continueremo a prosperare nella produzione di cacao". (segue) (Brb)