Argentina: ad agosto inflazione al 124,4 per cento su base annua

- Ad agosto l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 12,4 per cento su base mensile, arrivando a un incremento del 124,4 per cento in un anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un aumento quasi doppio rispetto a quello di luglio, che aveva registrato un indice mensile del 6,3 per cento. Ad agosto gli aumenti dei prezzi sono stati fortemente influenzati dalla svalutazione del dollaro attuata dal governo argentino dopo le elezioni primarie. I maggiori aumenti si sono registrati nei comparti alimenti e bevande (+15,6 per cento), sanità (+15,3 per cento) e attrezzature e manutenzione delle case (+14,1 per cento). Nei primi otto mesi dell'anno l'indice ha raggiunto una crescita del 80,2 per cento. (Abu)