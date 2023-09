Usa: senatrice Warren chiede indagine su Elon Musk, ha impedito attacco ucraino contro navi russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Elizabeth Warren ha affermato che il Congresso dovrebbe avviare una indagine nei confronti di Elon Musk, il quale ha negato la possibilità di attivare Starlink, la rete di satelliti di SpaceX, a sostegno di un attacco ucraino contro le navi russe dislocate nel Mar Nero. La decisione di Musk è stata resa pubblica dall’emittente “Cnn”, che ha pubblicato alcuni estratti della autobiografia del miliardario scritta dal Walter Isaacson. Nei documenti, Musk afferma di aver impedito l’attivazione di Starlink, chiesta dalle autorità di Kiev per sostenere un attacco con droni contro le navi russe di stanza presso una base a Sebastopoli, perché SpaceX “sarebbe stata coinvolta direttamente in un atto di guerra”. La senatrice ha detto che il Congresso deve indagare “perché un miliardario possa prendere decisioni relative alla politica estera internazionale, e perché abbia un simile potere”. La Warren ha anche chiesto di rendere pubblici i dettagli relativi ai contratti siglati tra SpaceX e il dipartimento della Difesa Usa. (Was)