Usa: Casa Bianca annuncia stanziamento di 240 milioni di dollari per la lotta al cancro

- La Casa Bianca ha annunciato che il governo federale degli Stati Uniti destinerà 240 milioni di dollari all'iniziativa "Cancer Moonshot", lanciata per volontà del presidente Joe Biden e della first lady Jill con l'obiettivo di prevenire 4 milioni di decessi causati dal cancro entro il 2047. In una nota, la Casa Bianca riferisce che i fondi verranno stanziati dall'agenzia Advance Research Projects Agency for Health (Arpa-H) a beneficio di "ricercatori e innovatori che lavorano a progetti legati al cancro". I progetti beneficiari dovrebbero riguardare tra gli altri lo sviluppo di nuovi strumenti di diagnosi precoce, di visualizzazione delle cellule cancerose e per il miglioramento dell'efficacia degli interventi operatori di precisione. L'amministrazione Biden intende investire anche il progetti legati allo sviluppo di sistemi per il trattamento diretto delle cellule cancerose. Nella nota, la Casa Bianca sottolinea altre iniziative assunte dall'amministrazione Biden a sostegno della lotta contro il cancro, come i piani per il sostegno alle famiglie dei malati e per la lotta al tabagismo negli Stati Uniti. (Was)