Cile-Nicaragua: Ortega, presidente Boric è "un piccolo Pinochet"

- Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha accusato il presidente cileno Gabriel Boric di essere "un piccolo Pinochet", critiche cui Boric ha risposto dandogli del "dittatore". Lo riferisce il quotidiano "Emol". Lo scontro è iniziato lunedì, quando, nel contesto di un omaggio all'ex presidente cileno Salvador Allende in occasione del cinquantesimo anniversario dell'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet, Ortega ha affermato che "il 44 per cento dei cileni continua a desiderare Pinochet e che i regimi fascisti siano governo". Secondo il capo dello Stato nicaraguense, la polizia cilena (i "carabinieri") "non è come quella nicaraguense: sono formati all'omicidio di massa, per uccidere il popolo". (segue) (Mec)