"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- - Inaugurazione della biblioteca scolastica dedicata a don Gallo a Tor Marancia. A seguire, alle ore 17:30, iniziativa pubblica con il segretario generale Cgil. Maurizio Landini, alla Villetta Social Lab. Roma, la Villetta Social Lab, via degli Armatori 3 (ore 17)- Paolo Capone, segretario della UGL, al congresso nazionale della Federazione Ugl Funzione Pubblica per parlare del viaggio nel futuro del lavoro. Presso Casa Bonus Pastor in Via Aurelia, 208 Roma (Ore 17) (Rer)