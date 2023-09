Ucraina: Casa Bianca, se Russia e Corea del Nord faranno accordo sulle armi ci saranno conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione le notizie sull’incontro odierno tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Continuiamo ad invitare la Corea del Nord a rispettare gli impegni presi sul piano internazionale, e a non sostenere la guerra russa in Ucraina: nessun Paese al mondo dovrebbe aiutare Putin ad uccidere i cittadini ucraini”, ha detto, aggiungendo che se i due Paesi sigleranno un accordo per la fornitura di armamenti “prenderemo le dovute misure, e ci saranno ripercussioni per Pyongyang”. (Was)