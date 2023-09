Usa: moglie di El Chapo fuori dal carcere dopo quasi due anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emma Coronel Aispuro, la moglie del signore della droga messicano Joaquin Guzman, noto con il nomignolo di El Chapo ed ex leader del cartello di Sinaloa, è stata rilasciata da una prigione negli Stati Uniti, dove ha trascorso quasi due anni dopo essere stata condannata per accuse relative ai traffici del marito. La notizia è stata confermata da Randilee Giamusso, portavoce dell’Amministrazione federale delle carceri (Fbop) all’emittente “Cnn”. La donna è stata condannata a tre anni di reclusione nel novembre del 2021, oltre a quattro anni di libertà vigilata e al pagamento di una multa da 1,5 milioni di dollari. (Was)