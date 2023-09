Regno Unito: ministro Esteri Cleverly discute con omologo turco Fidan l'adesione della Svezia alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico James Cleverley ha avuto una discussione approfondita con l'omologo turco Hakan Fidan relativa all'ingresso della Svezia nella Nato. Lo ha detto lo stesso Cleverly, parlando oggi in conferenza stampa con Fidan ad Ankara. Il Regno Unito considera la Svezia "una potenza estremamente capace in termini di difesa" e un Paese che aumenterà la capacità dell'Alleanza atlantica. I due ministri hanno anche discusso delle preoccupazioni di Ankara riguardo ai problemi legati all'estremismo e alla lotta al terrorismo in Svezia. "Siamo lieti di fornire una mediazione per affrontare le preoccupazioni sollevate dalla Turchia", ha affermato Cleverley, osservando come Londra intenda anche rafforzare la cooperazione con Ankara all'interno della Nato, poiché la Turchia è un membro “indispensabile” dell'alleanza. (Rel)