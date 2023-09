Usa: sindacato Uaw annuncia sciopero mirato in alcuni stabilimenti Gm, Ford e Stellantis senza accordo su nuovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers ha annunciato uno sciopero mirato presso alcuni stabilimenti delle case automobilistiche General Motors, Ford e Stellantis, mentre continuano le trattative con le società in vista della scadenza del contratto di lavoro, alle 23:59 di oggi. Il presidente del sindacato, Shawn Fain, ha detto che i dettagli del piano, inclusi gli stabilimenti i cui lavoratori parteciperanno allo sciopero, saranno annunciati immediatamente prima della scadenza del contratto, in mancanza di un accordo. Anche se mirata e circoscritta ad alcune fabbriche, una manovra simile rischia di bloccare le attività delle tre aziende, dal momento che gli stabilimenti sono spesso interdipendenti: ognuno, infatti, si occupa di produrre componenti specifiche. Ad oggi, le tre case automobilistiche impiegano 145 mila persone iscritte al sindacato. (Was)