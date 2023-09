Francia: sondaggio presidenziali 2027, al primo turno Le Pen in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen è data in testa, tra il 30 e il 33 per cento. È quanto emerge da un sondaggio condotto per il settimanale "Challenges" dall'istituo Harris Interactive. Nel caso in cui si dovesse candidare, l'ex premier Edouard Philippe sarebbe al 22 per cento. Jean-Luc Melenchon, leader del partito di estrema sinistra La France Insoumise, è dato tra il 16 e il 17 per cento, più o meno come il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, al 16 per cento. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin si attesta invece al 14 per cento. (Frp)