Ue: Salvini, vuole spiegare ai nostri lavoratori come si vive in Italia

23 luglio 2021

- "Quali sono le libertà in pericolo? Soprattutto la libertà di lavorare serenamente, in sicurezza. E penso ad un'Europa che vorrebbe spiegare ai pescatori, agli agricoltori, ai taxisti, ai balneari, agli automobilisti, come si vive in Italia. Ecco, lasciateci lavorare perché i nostri imprenditori ed i nostri operai, senza vincoli, sono i migliori al mondo". Lo ha detto, in un’intervista al Tg1, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)