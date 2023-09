Migranti: Francia raddoppia militari alla frontiera con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fermare i flussi migratori, la Francia raddoppierà il numero di militari alla frontiera con l'Italia, che passeranno dagli attuali 60 a 120. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ai media francesi. Darmanin ha poi spiegato che sono già arrivati sul posto i rinforzi per i "mezzi aerei, soprattutto i droni" e le "unità di forze mobili". Secondo quanto riferisce il quotidiano "20 Minutes", citando i dati forniti dalla prefettura, tra il primo gennaio e il 10 agosto sono state arrestate 5.691 persone presenti sul territorio in modo irregolare, il 70,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.(Frp)