Congo-Kinshasa: insulto al capo dello Stato, ex leader del partito al governo condannato a sette anni (2)

- Ex capo dell'Udps, il partito del presidente congolese Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabund è oggi deputato ed ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale. È stato arrestato il 9 agosto dello scorso anno e da allora detenuto a Makala, il principale carcere della capitale, Kinshasa. Nel 2022, Kabund aveva annunciato la creazione di un suo partito, l'Alleanza per il cambiamento. Alla presentazione, il politico aveva aspramente criticato “l’assenza di una visione chiara”, “la famigerata incompetenza e la cattiva gestione istituzionalizzata caratterizzata da disattenzione, irresponsabilità, divertimento e predazione a livello sociale ai vertici dello Stato”. Kabund ha ripetuto gli stessi commenti durante il processo. L'opposizione ha ritenuto il processo "politico". Nel paese si vota il 20 dicembre per le elezioni presidenziali. Tshisekedi, al potere da gennaio 2019, è candidato ad un secondo mandato di cinque anni. (Res)