Migranti: Fratoianni (Avs), Salvini evoca un atto di guerra? Siamo a farsa di cattivo gusto

- "Con Salvini che evoca un atto di guerra siamo alla farsa". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Una farsa peraltro di cattivo gusto - prosegue il leader di Si - di fronte alle immagini scandalose che arrivano da Lampedusa. Una farsa di cattivo gusto mentre è in atto in Europa una vera guerra insensata e sanguinosa. Una farsa di cattivo gusto se pensiamo che l'unica guerra in corso nel nostro Paese è quella contro i lavoratori che perdono quotidianamente la vita sul posto di lavoro. Servirebbe un governo pronto ed efficace, evidentemente - conclude Fratoianni - abbiamo invece un governo di teatranti". (Rin)