Roma: dopo 4 giorni ancora sotto attacco siti web cultura, pirati chiedono 90 mila euro (3)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il lavoro degli investigatori della polizia postale è incessante per ridurre i danni e risalire agli autori “dell’attacco”. Al momento, secondo quanto si apprende sempre da fonti investigative, non ci sarebbero legami che riconducano l’attacco a gruppi hacker filorussi come sarebbe stato accertato, invece, in altri casi. “Si tratta di un attacco molto pesante, dimostra la portata della sfida della cyber security, abbiamo fatto bene a dotarci di un dipartimento dedicato a questo, perché è una realtà del nostro tempo. Avviene in tutta Italia, e questo a Zetèma è un attacco molto significativo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)