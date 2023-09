Cile-Nicaragua: Ortega, presidente Boric è "un piccolo Pinochet" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, a fronte del disappunto espresso dal governo cileno, Ortega ha ribadito il concetto. "Si sono arrabbiati perché ho detto che erano criminali", ha detto, aggiungendo che Boric, "dice di essere di sinistra perché lo hanno sostenuto nella lotta elettorale le forze di sinistra e i popolari", affermando che il capo dello Stato cileno "giurava che avrebbe punito gli assassini di giovani cileni". La reazione di Boric non si è fatta attendere. Oggi, durante una cerimonia di consegna di veicoli alla polizia, il presidente cileno ha definito Ortega "un dittatore". "Ieri il dittatore Ortega ha insultato l'istituzione dei Carabineros del Cile", ha detto, e ha aggiunto: "Voglio che i carabinieri sappiano che ho immediatamente incaricato il nostro ministro degli Esteri, Alberto Van Klaveren, di presentare una nota di protesta diplomatica come si deve fare in questi casi". "La reputazione delle nostre istituzioni è difesa a livello nazionale e internazionale", ha concluso. (Mec)