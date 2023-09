Roma: Capolei (FI), cambiare struttura che ospita centro anziani Serpentara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei, ha visitato il Centro anziani “Serpentara” in via Pasquariello nel terzo municipio di Roma. Il centro ha 350 iscritti. "La struttura, per quanto sia in ottime condizioni, presenta una criticità importante che mi è stata segnalata da molti dei suoi ospiti: si sviluppa su tre piani senza ascensori o altri supporti che aiutino gli anziani a fare le scale. Chiederemo perciò al Comune di Roma di cambiare struttura per il centro anziani, e che questa sia su un solo piano", dichiara in una nota Capolei.(Com)