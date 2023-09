Brasile: governo conferma primo caso di virus del mosaico in piantagione di cacao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus Cammv non figura nell'elenco degli organismi nocivi in Brasile e, in questo momento, la situazione è sotto controllo. Le prime indagini sul campo sono state effettuate dai tecnici del Comitato esecutivo del Piano di coltivazione del Cacao (Ceplac) nelle aree sperimentali del Centro ricerche sul Cacao (Cepec) di Ilheus, Bahia, nella ricerca sui virus associati al genoma del cacao. Nell'ambito delle sue azioni di ricerca, Ceplac ha raccolto campioni di piante sintomatiche e asintomatiche da inviare a un laboratorio partner negli Stati Uniti, dove è stata confermata la presenza del virus. In questo momento, Ceplac sta già lavorando insieme a partner nazionali e internazionali per sviluppare un progetto di ricerca globale. Ciò consentirà di monitorare la presenza del virus in Brasile, implementando metodi diagnostici avanzati per comprendere meglio i sintomi e i possibili impatti sulla produzione di cacao. (Brb)