Lega: Salvini vede parlamentari, sottosegretari e ministri

23 luglio 2021

- Manovra economica, infrastrutture, sicurezza e immigrazione. Matteo Salvini riunisce parlamentari, sottosegretari e ministri, questa sera alle porte di Roma, per fare il punto della situazione sui principali dossier. “Dobbiamo cambiare l’Europa, che con la presenza dei socialisti fa il male dell’Italia”, spiega Salvini. Tra le altre cose, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso apprezzamento per le odierne dichiarazioni di Giorgia Meloni, a partire dalle rassicurazioni sul ponte di Messina. Salvini ha confermato l’importanza della manifestazione di Pontida, in programma il prossimo 16 e 17 settembre, e che vedrà la partecipazione di Marine Le Pen. L’incontro, ancora in corso, durerà alcune ore. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)