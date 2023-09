Marocco: Casa Bianca, in contatto con il Paese dopo terremoto, pronti ad inviare nuovi aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in costante contatto con le controparti in Marocco, dopo il terremoto che ha colpito il Paese. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha già allocato un milione di dollari per aiutare le autorità marocchine nella risposta a questa emergenza, e siamo pronti a fornire ulteriore assistenza”, ha detto. (Was)