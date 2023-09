Suppletive Monza: Cappato, grato a Pd per scelta generosa e coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono grato al Pd per la scelta generosa e coraggiosa. Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e quelli che arriveranno. Faremo tesoro delle differenze per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre". Lo scrive su X (ex Twitter) Marco Cappato, in merito al sostegno del Partito democratico alla sua candidatura alle elezioni suppletive per il Senato di Monza/Brianza. (Rin)